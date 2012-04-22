"Батькивщина": Минздрав полгода врал, что Тимошенко здорова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, операция «больница» была лишь поводом для очередной порции лжи о Юлии Тимошенко».

«Абсолютно понятно, что никто и не собирался лечить экс-премьера, а все эти действия были совершены лишь с целью черного пиара – в который раз заявить на всю страну, что Тимошенко отказалась лечиться в харьковской больнице».

«Тюремщики и Минздрав признали, что перевели Юлию Тимошенко без ее письменного согласия. Они знали, что экс-премьер настаивала на встрече с адвокатами прежде чем начать лечение, а это могло произойти не раньше чем в понедельник, первый рабочий день», - говорится в сообщении.

Между тем, в партии напомнили, что независимые немецкие врачи четко заявили в своем выводе: эффективное лечение Ю.Тимошенко в больнице «Укрзализныци» Харькова не является вероятным, а терапия там не будет успешной.

«Лидер оппозиции, как и раньше, настаивает на двух вещах: первое - это неуклонное соблюдение протокола лечения, определенное немецкими врачами. Второе - проведение этого лечения специалистами, независимыми от Министерства здравоохранения, которое полгода врало, что Тимошенко здорова, и предоставляло циничные разрешения на суды в камере», - отметили в пресс-службе.

В партии также подчеркнули, что уже 3 месяца до лечения Ю.Тимошенко не допускают, например, профессора-нейрохирурга Николая Полищука.

В «Батькивщине» прогнозируют, что на основании этих событий лидера оппозиции силой доставят в суд 28 апреля, невзирая на вывод немецких врачей о невозможности участия Ю.Тимошенко в судебных заседаниях из-за состояния ее здоровья.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье экс-премьера вернули из центральной клинической больницы Укрзализныци в Харькове в Качановскую исправительную колонию, где она отбывает наказание. Первый заместитель министра здравоохранения Украины, глава международной медицинской комиссии Раиса Моисеенко заявила журналистам, что утром врачи медицинской комиссии предложили Ю.Тимошенко обследование и лечение, а она отказалась.