Одной из сторонниц Тимошенко удалось к ней пробраться через охрану

Об этом сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах.

По данным газеты «Сегодня», около полудня к больнице подъехал белый микроавтобус "Форд" и несколько машин с надписью "ДПС" и "Беркут". Бойцы спецподразделения "Беркут" прочесали территорию вокруг больницы, а в это время ко входу в приемное отделение подъехала машина скорой помощи.

Поддержать Ю.Тимошенко к больнице пришли трое сторонников из Львовской области. Когда экс-премьера вынесли на носилках из здания больницы, одной из сторонниц удалось пробраться мимо сотрудников правоохранительных органов и даже обняться с Ю.Тимошенко. После этого экс-премьера погрузили в карету скорой помощи и увезли обратно в колонию.

В свою очередь, адвокат Ю.Тимошенко Сергей Власенко подтвердил со ссылкой на свои источники, что такая процедура действительно состоялась.

«По информации из моих источников, это действительно было», - сказал С.Власенко.

По его словам, на данный момент подробности, обстоятельства и причины такого шага ему неизвестны.

В то же время С.Власенко допустил, что его подзащитную изначально сотрудники Министерства здравоохранения Украины неправильно проинформировали о рекомендациях немецких врачей относительно возможности лечения в Харькове.