Тарасюк думает, что новый приговор Тимошенко уже лежит на Банковой

Второй обвинительный приговор против экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко уже лежит на Банковой.

Об этом заявил народный депутат от фракции НУ–НС, лидер НРУ Борис Тарасюк, комментируя дело о долгах корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ), которую рассматривает Киевский районный суд в Харькове.

"Мне не известно, каким будет этот приговор, но я могу спрогнозировать, что он уже лежит в Администрации Президента", – цитирует Тарасюка Gazeta.ua.

По его словам, заданием нынешнего судьи Тимошенко Константина Садовского, как и предыдущего (Родиона Киреева), будет лишь огласить этот приговор.

По мнению Тарасюка, власть, затеяв этот процесс, пытается подстраховать себя, когда ей придется пойти навстречу Европейскому суду по правам человека относительно предыдущего дела и освободить Юлию Тимошенко.

"Этот противоправный суд – просто запасной вариант. Это свидетельствует о том, что власть ставит целью любым способом, преимущественно антизаконным, держать Юлию Тимошенко за решеткой по меньшей мере до президентских выборов. Не говоря уже о парламентских", – резюмировал Тарасюк.