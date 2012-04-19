Российский эксперт говорит, что в вопросах ЧФ Янукович не лучше Ющенко

Об этом УНИАН заявил председатель Общероссийского движения поддержки флота, экс-депутат Госдумы РФ Михаил Ненашев.

«За два года многие вопросы не решены и не видно просвета в их решении. Я имею в виду создание условий службы для офицеров, матросов, мичманов и служащих ЧФ РФ, а также проведения боевой подготовки ЧФ», - сказал М.Ненашев.

«К сожалению, ющенковское наследие, хоть не так ярко и громко, продолжает действовать», - считает эксперт.

По его словам, до сих пор не отменены указы бывшего Президента Виктора Ющенко, «которые мешают нормальному функционированию ЧФ РФ. В частности, о передислокации личного состава, техники ЧФ только в благоприятных условиях, не отменены».

«И другой набор действий препятствующего характера против ЧФ со стороны украинских властей продолжается», - заявил М.Ненашев,

По его словам, власти Севастополя препятствуют передаче в собственность квартир российским морякам, хотя они и были построены за деньги Москвы.

Кроме того, сказал М.Ненашев, власти Украины требуют за деньги регистрировать каждого моряка, прибывшего на службу на ЧФ РФ.

«Столько желания ущипнуть, что на этом фоне Харьковские соглашения к позитиву на межличностном уровне не привели», - сказал он.

При этом М.Ненашев заявил, что большая часть средств, которые идут на развитие Крыма, идут в том числе и от российского Черноморского флота.