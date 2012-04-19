Луценко намертво забили окна

Об этом сообщила его жена Ирина Луценко, передает сайт Народной Самообороны.

«После того, как Юрий из окна палаты-камеры смог поздравить украинцев с Пасхальными праздниками, окна палаты забили намертво», - сообщила жена.

Ирина Луценко также отметила, что шпингалеты на окнах демонтировали, а в палату поставили двух круглосуточных дежурных - работника СИЗО и милиционера.

Кроме того, работники СИЗО намеревались присутствовать при встрече супругов. Однако жена экс-министра, как гражданский защитник в деле, выразила протест, ссылаясь на ст. 48 УПК, где четко сказано, что «с момента допуска к участию в деле, защитник имеет право на конфиденциальные свидания без ограничения их количества и продолжительности».

«Держа Луценко за решеткой, пусть и больничной палаты, забивая окна гвоздями, власть все еще находится в поиске собственного спокойствия от опасного раздражителя. У власти прогрессирует комплекс Луценко и психиатрия тут - бессильна!", - резюмировала Ирина Луценко.