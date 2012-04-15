В луганских парках и скверах появится бесплатный Интернет

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН заместитель начальника отдела Луганского городского совета по вопросам семьи и молодежи Виталий Охмат.

В первую очередь планируется создать зону Wi-Fi в Сквере Памяти. Там бесплатный доступ в Интернет откроют в июне к началу Евро-2012, сказал он.

По словам В.Охмата, на реализацию первой части проекта в Сквере Памяти потребуется 10 тыс грн.

«Проект будет реализован за внебюджетные средства. Инициатива общественных организаций нашла поддержку у городских властей. Первая часть – это зона Wi-Fi в Сквере Памяти. Сейчас мы завершаем согласования по технической и юридической стороне», - сказал В.Охмат.

Он отметил, что бесплатный Интернет в сквере будет доступен для гостей и жителей города только в теплое время года 5 месяцев.

Создание подобной зоны бесплатного доступа в Интернет планируется в течение 1,5 лет в шести луганских скверах.

«Общая сумма реализации проекта пока высчитывается, все будет зависеть от условий в том или ином парке. Дальнейшая эксплуатация оборудования и оплата услуг Wi-Fi будет производиться за счет городского бюджета, потому что эти зоны вместе с оборудованием будут переданы в коммунальную собственность», - сказал В.Охмат.

По предварительным подсчетам, 5 месяцев бесплатного Интернета для горожан обойдется бюджету в 5 тыс грн.

«Наш проект – это создание возможности для молодых луганчан, деловых людей, гостей нашего города пользоваться Интернетом на свежем воздухе, на территории отреставрированных городских парков и скверов, а не в кафе или баре, где, так или иначе, нужно заплатить заведению», - добавил В.Охмат.