США просят освободить больного Иващенко

Об этом говорится в заявлении Посольства США в Украине, размещенной на сайте посольства.

«В связи с осуждением бывшего исполняющего обязанности министра обороны Иващенко мы глубоко разочарованы этим последним примером выборочного правосудия в Украине и призываем к его освобождению, особенно учитывая состояние его здоровья после 18 месяцев досудебного заключения», - подчеркивается в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, бывший временно исполняющий обязанности министра обороны Украины В.Иващенко приговорен к 5 годам лишения свободы. В соответствии с приговором, В.Иващенко лишен второго ранга государственного служащего и права занимать организационно-предписывающие и административно-хозяйственные должности в учреждениях, предприятиях всех форм собственности на протяжении трех лет.