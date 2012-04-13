БЮТ заблокировал трибуну ВР и кричит «Банду геть!»

Народные депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина" заблокировали трибуну Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, они держат плакат с изображением экс-премьера Юлии Тимошенко за решеткой с надписью «Ні політичним репресіям. Україні волю!». Этим плакатом они застелили трибуну парламента.

Это произошло перед тем, как парламент должен был рассматривать во втором чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О трубопроводном транспорте» (относительно реформирования нефтегазового комплекса).

Несмотря на это, председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин предложил работать без предусмотренного регламентом перерыва с 12.00 до 12.30. Это предложение было поддержано в сессионном зале.

Сейчас по этому законопроекту от парламентского комитета докладывает с рабочего места народный депутат из фракции Партии регионов Николай Романюк.

Представители "БЮТ-Батькивщина" время от времени кричат: «Банду геть!».