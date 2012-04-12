«Батькивщина» говорит, что власти «схалявили», дискредитируя Турчинова

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН сообщении пресс-службы партии по поводу заявлений бывших милиционеров, "которые никогда не имели отношения ни к СБУ, ни к очереди работников Службы на получение квартир".

"Свою активность в дискредитации Александра Турчинова они объяснили тем, что в СБУ у них есть товарищи и друзья, которые обратились к ним с жалобами", - говорится в сообщении.

В "Батькивщине" также считают, что такие свидетели якобы злоупотреблений А.Турчинова во время его руководства СБУ являются признаком того, что "власть безответственно подошла к выполнению задания по травле лидеров оппозиции".

"С такими спикерами, которые не могут объяснить ни суть своих претензий, ни свою связь с А.Турчиновым, дело не сошьешь даже белыми нитками", - заявили в пресс-службе партии.

"В тоже время для Генпрокуратуры такие огульные обвинения являются достаточным основанием для начала проверки действий оппозиционера", - констатировали в "Батькивщине".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 апреля, офицеры спецподразделений обратились к Президенту Украины, председателю Верховной Рады, генеральному прокурору, председателю СБУ и министру внутренних дел с просьбой разобраться в ситуации вокруг незаконного выделения государственного жилья отдельным сотрудникам спецслужб и правоохранительных органов.

Соответствующее обращение было подписано подполковником милиции в отставке, почетным членом Ассоциации ветеранов спецподразделения «К» Петром Арнаутовым и офицером запаса ВСУ Алексеем Мищенко.

П.Арнаутов сообщил, что один из таких случаев был описан им в газете "Сегодня" в статье под названием "Вслед за Луценко должен уйти Турчинов" (№ 67 от 26 марта). В статье, в частности, речь идет о том, что пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский в 2005 году, когда СБУ возглавлял Александр Турчинов, был первоочередно поставлен на квартирный учет и через четыре месяца получил квартиру.

"Поскольку случаи незаконного выделения квартир отдельным сотрудникам, как правило, особо приближенным к руководству силовых и правоохранительных ведомств, за последние 8-9 лет стали системными, требуем привлечь к ответственности всех должностных лиц, которые способствовали или способствуют этому", - сказал П.Арнаутов.

Офицеры спецподразделений также просят создать в Верховной Раде Временную следственную комиссию, которая бы проверила законность выделения государственного жилья и в случае выявления незаконных действий дала таким фактам соответствующую правовую оценку.

На вопрос, на основании каких данных П.Арнаутов заявляет о нарушениях во время выделения квартир в СБУ, он ответил: "Эта информация ко мне попала от моих товарищей, которые сегодня служат или служили в СБУ".

Отвечая на вопрос, насколько этично со стороны подполковника милиции обвинять экс-руководителя СБУ, к ведомству которого он не имеет никакого отношения, в незаконном выделении квартиры, П.Арнаутов сказал: "Я хотел акцентировать внимание, поскольку рыба гниет с головы. Луценко за подобные действия сидит. Я не квалифицирую действия Турчинова, я хочу, чтобы соответствующие органы дали соответствующее заключение по фактам, которые имеют место".