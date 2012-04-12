Литвин напомнил депутатам, что сегодня большой день
10:25, 12 апреля 2012Политика
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Верховная Рада Украины решила сегодня работать до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня.
|Владимир Литвин натраивает депутатов на конструктив
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин напомнил, что «сегодня большой день, как вы знаете – Чистый четверг, я убежден, что все вы преисполнены чистых, гуманных и добрых чувств и настроены на конструктивную, плодотворную и доброжелательную работу и соответствующие взаимоотношения в сессионном зале».
Он предложить депутатам продлить сегодняшнее заседание до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня. Парламентарии поддержали это предложение.
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