Литвин напомнил депутатам, что сегодня большой день

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 247 из 411 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин напомнил, что «сегодня большой день, как вы знаете – Чистый четверг, я убежден, что все вы преисполнены чистых, гуманных и добрых чувств и настроены на конструктивную, плодотворную и доброжелательную работу и соответствующие взаимоотношения в сессионном зале».

Он предложить депутатам продлить сегодняшнее заседание до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня. Парламентарии поддержали это предложение.