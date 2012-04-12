Суд вернул дело о "хулиганстве" участников антимилицейской акции

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН представитель Всеукраинской молодежной общественной организации «Фундация региональных инициатив» Дмитрий Дядык, участвовавший в протестной акции.

Он напомнил, что тогда, 27 марта, милиция составила административный протокол на участников акции, и на 11 апреля было назначено судебное заседание.

«Мы получили на сегодня повестку в суд. Нас, участников акции, обвинили по статье 173 Административного кодекса – «мелкое хулиганство». Это за то, что мы развернули плакат», - сказал Д.Дядык. При этом он добавил, что «все это нелепо, потому что никаких ни уголовных, ни административных нарушений не было в наших действиях».

По словам общественника, после того, как составили 27 марта протокол, правоохранители никого из задержанных участников акции не вызывали.

Д.Дядык рассказал, что когда они пришли в Ворошиловский райсуд, «наш юрист вынес нам постановление суда, в котором идет речь о том, что наше дело направлено в Ворошиловское РОВД на доработку».

Он также отметил, что больше никакой конкретики им не говорили по поводу того, что будет дальше. «Нет, ничего абсолютно не говорили, только - «ждите уведомления» и все», - заключил Д.Дядык.

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Как сообщал УНИАН, 27 марта во время мирной акции под стенами ГУ МВД Украины в Донецкой области в рамках всеукраинской акции "Милиция - довольно валять молодежь!", в которой студенты выразили поддержку херсонским студентам, правоохранителями были задержаны участники акции.

Донецк стал единственным из 18 городов, где задержали участников акции протеста и открыли дело в суде. Всего 27 марта акция прошла в 18 областных центрах Украины.