К Луценко в больницу пришел немецкий омбудсман

Немецкий омбудсман проводит встречу с экс-министром внутренних дел Юрием Луценко в киевской больнице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Маргарита Велькова.

По ее словам, сейчас с визитом в Украине находится Уполномоченный по правам человека Германии.

По словам пресс-секретаря генпрокурора, именно сейчас происходит его встреча с Ю.Луценко в больнице.

М.Велькова заметила, что перед этим омбудсман посетил Лукьяновское СИЗО в Киеве, где проверил условия содержания узников.