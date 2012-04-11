К Луценко в больницу пришел немецкий омбудсман

17:22, 11 апреля 2012
Политика
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Немецкий омбудсман также Лукьяновское СИЗО в Киеве, где проверил условия содержания узников.

Юрий Луценко

Немецкий омбудсман проводит встречу с экс-министром внутренних дел Юрием Луценко в киевской больнице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Маргарита Велькова.

По ее словам, сейчас с визитом в Украине находится Уполномоченный по правам человека Германии.

По словам пресс-секретаря генпрокурора, именно сейчас происходит его встреча с Ю.Луценко в больнице.

М.Велькова заметила, что перед этим омбудсман посетил Лукьяновское СИЗО в Киеве, где проверил условия содержания узников.

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