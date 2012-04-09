Харьковские врачи возмутились отношением Тимошенко

Харьковские врачи возмущены пренебрежительным отношением экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко к отечественной медицине.

Об этом в интервью УНИАН заявила член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор медицинских наук, профессор, почетный гражданин Харькова Елена Гречанина, говоря об отказе Ю.Тимошенко от помощи харьковских врачей.

Она отметила, что отказ экс-премьера от какой-либо помощи харьковских медиков – «это неадекватный поступок», в связи с постоянными жалобами Ю.Тимошенко на боль в спине.

«Отказы от всех видов помощи харьковских врачей – это неадекватный уступок, этого просто нельзя принять. Я ,как руководитель коллектива в течение 45 лет, привыкла видеть и в своем коллективе, и в других коллективах, с которыми я сотрудничаю, бескорыстное, профессиональное отношение врачей к больным. Я не могу себе позволить такую роскошь - не заметить такого пренебрежительного отношения к медикам нашей страны», - сказала Е.Гречанина.

Она отвергла обвинение в зависимости украинских врачей, работающих в государственных медицинских заведениях, от Министерства здравоохранения. Е.Гречанина заверила, что украинские врачи в своей деятельности руководствуются исключительно профессиональным долгом.

«Я не знаю, что она (Ю.Тимошенко – УНИАН) понимает под формулировкой «врачи Минздрава». Минздрав – это всего лишь заведение, которое организует охрану здоровья. Это не значит, что я завишу в своей профессиональной деятельности от Минздрава. Я завишу в своей профессиональной деятельности, во-первых, от своей совести, завишу от того, как я отношусь к своему делу. Я могу радовать либо огорчать министерство, либо своими успехами, либо неудачами. По крайней мере, я не чувствую себя зависимой от Минздрава. Я обязана человеку помочь выздороветь – это мое профессиональное кредо. Я даже не могу себе представить, как можно говорить «врачи Минздрава». Мы врачи нашей страны», - подчеркнула Е.Гречанина.

По ее мнению, украинские врачи не уступают в мастерстве немецким специалистам, за помощью к которым обращается Ю.Тимошенко. «У нас среди отечественных врачей не утрачено врачебное искусство. Мы бедны технологиями, но когда ломается компьютер, я включаю собственную голову, и это нормально. У меня есть, благодаря Богу, мое образование. У харьковской медицины есть определенное качество – работа консилиума. Мы помогаем друг другу найти ответ при тяжелом диагнозе. У меня есть пациенты из Берлина, и когда они приезжают сюда, они говорят очень теплые слова в наш адрес», - отметила Е.Гречанина.

Она отметила, что харьковские медики стоят вне политики и, несмотря на многочисленные отказы Ю.Тимошенко, готовы в очередной раз предложить ей помощь.

«Врач стоит вне политики. У врача есть долг: если человек нуждается в помощи, независимо от его принадлежности к определенному течению, врач эту помощь должен оказать. Да, мы предложим, мы готовы в любое время всем нашим медицинским сообществом какому-либо человеку, который в этом нуждается, оказать помощь. Но, конечно, у человека есть право принимать или не принимать эту помощь, тогда он сам отвечает за себя», - сказала Е.Гречанина.

Она выразила надежду, что Ю.Тимошенко «переосмыслит отношение к предложениям врачей» и согласится на лечение в Харькове.

«Если у человека есть болезнь и она его беспокоит, то человек должен лечиться. Если нет болезни – не нужно лечиться. Однако наша пациентка настаивает на плохом своем самочувствии», - отметила Е.Гречанина.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Ю.Тимошенко заявила, что отказывается от созданных для нее специальных условий в больнице «Укрзализныци» в Харькове.

Перед этим, 4 апреля, первый заместитель министра здравоохранения, председатель международной медицинской комиссии Раиса Моисеенко сказала, что Ю.Тимошенко подтвердила желание лечиться в медицинском стационаре за пределами исправительного заведения, но еще не дала согласия на госпитализацию в центральную клиническую больницу «Укрзализныци» в Харькове.

Р.Моисеенко отметила, что экс-премьер определится с возможностью госпитализации в больницу «Укрзализныци» после того, как это заведение оценят немецкие медики, которые проводили ее осмотр, и после консультаций с защитниками.

4 апреля МИД пригласил в Украину немецких врачей оценить медзаведение, куда планируется направить Ю.Тимошенко. 5 апреля Министерство иностранных дел получило подтверждение, что немецкие врачи смогут на будущей неделе приехать в Украину.