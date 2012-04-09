БЮТ требует, чтобы Пшонка и Кузьмин ушли в отставку

Фракция "БЮТ-Батькивщина" требует, чтобы генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка и его первый заместитель Ренат Кузьмин ушли в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции Андрей Кожемякин заявил сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов.

По его словам, своим заявлением о причастности экс-премьер-министра Юлии Тимошенко к убийству в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня руководители Генпрокуратуры не только нарушили принцип презумпции невиновности, а перешли все границы элементарных норм человеческой морали.

«Фракция "БЮТ-Батькивщина" заявляет, что руководитель Генеральной прокуратуры Украины, его первый заместитель господин Кузьмин должны немедленно уйти в отставку. Лица, не имеющие достоинства, моральных основ, не могут руководить этим органом», - сказал А.Кожемякин.

Он сообщил, что фракция "БЮТ-Батькивщина" уже собирает 150 подписей для того, чтобы начать процедуру отставки В.Пшонки и Р.Кузьмина.

Кроме того, добавил А.Кожемякин, фракция требует заслушать в парламенте отчет Генеральной прокуратуры Украины.

А.Кожемякин также добавил, что оппозиционные силы требуют завтра первым вопросам рассмотреть законопроект о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса Украины для выполнения всех требований резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы.