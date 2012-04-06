Кулиняк объяснил, почему уволил музейщиков

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии министра культуры «по поводу интерпретаций в СМИ решений Министерства культуры Украины относительно смены руководства нескольких музейных государственных заведений».

Как отметил М.Кулиняк, «учитывая большое внимание, которое уделяют СМИ Украины смене руководства государственных музейных заведений Украины, считаю необходимым подчеркнуть, что все последние изменения руководства происходят в соответствии с курсом на модернизацию музейного дела Украины».

Министр культуры отмечает, что «после ряда проведенных исследований, социологических опросов, аналитической работы и проверок хозяйственной деятельности были обнаружены массовые нарушения и несоблюдения элементарных требований законодательства Украины, приведшие к катастрофическому состоянию не только музеев Украины, но и всего культурно-исторического наследия».

«Ситуация очень сложная и нуждается во взвешенных и решительных шагах с целью предотвращения уничтожения памятников Украины», - заявляет М.Кулиняк, и добавляет, что «первые шаги касаются руководителей государственных заведений культуры, которые на протяжении десятилетий не отвечали тем задачам и ожиданиям, которые на них возлагали мои предшественники».

«Я, как министр Украины, несу персональную ответственность за сохранение украинского культурного наследия не только перед народом Украины, но и перед мировым сообществом, поскольку культурно-историческое наследие Украины является частью мирового культурно-исторического наследия. Правительство Украины на протяжении последних 20-ти лет подписало ряд международных Конвенций по сохранению наследия и каждый министр культуры Украины, мои предшественники и те, кто придут после меня, несут за это персональную ответственность», - отмечает М.Кулиняк.

Также он подчеркивает, что как министр не может «оставлять на руководящих должностях ведущих музеев и заповедников Украины людей, деятельность которых вызывает обеспокоенность в профессиональной среде, и приводит к повреждению древних памятников Украины». Он отмечает, что Институт археологии Украины во главе с академиком Петром Толочко били в набат «о несанкционированном открытии саркофага жены Ярослава Мудрого и безосновательное празднование 1000-летия Софии Киевской, не имея на это никакой научной почвы и санкций соответствующих научных учреждений». «Такое же дело с сохранением древних украинских икон в Национальном художественном музее наряду с другими фатальными недостатками в управлении одним из самых старых и наиболее влиятельных музеев Украины», - замечает М.Кулиняк.

При этом он отмечает, что министр культуры имеет право увольнять своих подчиненных за грубые нарушения в определенном законом порядке. «Главная миссия директора музейного заведения – это сохранение и передача знаний. Если мои подчиненные не справляются со своими обязанностями, а их деятельность наносит вред вверенным мне государством музейным заведениям, я должен принимать соответствующие решения», - пишет министр в своем комментарии.

Он подчеркивает, что «перед руководством современного музея встают вопросы значительно более расширенные, чем просто сохранение и передача знаний». «Компетенция руководства расширяется к таким вопросам как стратегия развития, финансирование, логистика, контроль управления, маркетинг, планирование, повышение квалификации работников в соответствии к постоянно меняющимся информационным и технологическим пространством, тарификация, формирование лидерских позиций музея, промоушн музея внутри страны и за ее пределами. Руководство должно пристально следить за такими направлениями деятельности, как увеличение количества посетителей, социоэкономическое влияние на развитие в целом, туристическая привлекательность, культурное освоение прилегающей территории и локальное развитие», - отмечает министр культуры и спрашивает: «Много ли в Украине директоров музеев, которые бы отвечали этим банальным современным требованиям?»

М.Кулиняк убежден, что «модернизация руководства музея заключается в переходе от традиционной организации, так сказать «архаичной», до рациональной организации». «Но именно этот переход имеет так называемый «синдром невосприятия изменений». Изменения будут. И они неминуемы. Поэтому перед тем как вовлечься в модернизацию, каждому руководителю музея следует четко определиться, готов ли он лично к внедрению таких изменений», - считает министр культуры.