Чтобы украинцы жили лучше, им подымут налоги

Об этом пишет Комерсант-Украина, в распоряжении которого оказался пакет законопроектов Минфина, который должен позволить дополнительно собрать налогов на 7,4 млрд грн. Среди прочего планируется повысить акцизы на алкоголь, ренту за добычу полезных ископаемых и импортные пошлины на 1,9 тыс. видов продукции. Неизбежное подорожание товаров затронет и получателей социальных выплат.

Помимо налога на роскошь, введение которого должно обеспечить поступление 900 млн грн в год, предложен еще ряд изменений в Налоговый кодекс, позволяющий увеличить доходы бюджета на 3,8 млрд грн.

Рост поступлений ожидается за счет увеличения акцизов на алкоголь на 10-11,2%. Существеннее всего повысится акциз на спирт — с 45,87 до 51,01 грн за литр 100-процентного спирта. Из-за этого стоимость пол-литровой бутылки водки в рознице увеличится на 2 грн, а 1 л вина, кроме натурального,— на 30 коп.

Эксперты говорят, что нагрузка ляжет на потребителя, который сократит спрос на продукцию, а производители сократят производство, что скажется на уплате налога на прибыль. Также производители добавляют, что в первые два-три месяца рост акциза вызовет вымывание оборотных средств.

Кроме того, Минфин предложил на 380% увеличить ставку рентной платы за добычу природного газа — до 949,93 грн за тысячу кубометров, а газа, залегающего на глубине более 5 км,— до 475,4 грн за тысячу кубометров

Среди прочего планируется пересмотреть формулу расчета платы за пользование недрами, привязав ставку налога к стоимости добытых полезных ископаемых. То есть при подорожании сырья будут расти и платежи в госбюджет. Но даже если цены резко обвалятся, налоговые платежи будут не ниже, чем текущие.

Ожидается и повышение ставки сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на электрическую и тепловую энергию с 3% до 4%. Это позволит получить дополнительно 600-650 млн грн, которые будут заложены ГП "Энергорынок" в цену электроэнергии. Глава наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков признает, что потребители — предприятия и население — никуда не может деться от повышения, приходится платить.

Третий законопроект Минфина касается пересмотра ставок таможенных пошлин на импортные товары. Чиновники выявили 2558 ставок, уровень которых ниже, чем обязательства Украины перед ВТО.

Основных поступлений чиновники ожидают по 13 группам товаров: это, в частности, пластмассы, полимеры (дополнительно 490 млн грн), машины, оборудование (410,7 млн грн), железнодорожные локомотивы (149,4 млн грн), продукты переработки овощей, фруктов, орехов (69,2 млн грн), суда (57,4 млн грн).