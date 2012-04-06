В Молдове за русский язык будут штрафовать на 900 долларов

08:50, 06 апреля 2012
Политика
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Размещение рекламы исключительно на русском языке в Молдове будет запрещено, а нарушители этой нормы будут облагаться штрафом в размере до 10 тыс. леев (около $900).

В Молдове за русский язык будут штрафовать, фото profi-forex.org

Об этом говорится в тексте законопроекта, который был одобрен 5 апреля молдавским парламентом в окончательном чтении.

Согласно новому закону, физические лица, представляющие, производящие или распространяющие рекламу исключительно на русском языке, будут облагаться штрафом в размере до 3 тыс. леев, а юридические лица – до 10 тыс. леев сообщает Сегодня.

По словам одного из авторов проекта, депутата от Либеральной партии Валерия Мунтяну, новые положения закона "направлены на защиту национального языкового наследия".

Законодательство в сфере рекламы предусматривает, что рекламные тексты должны быть на государственном языке, а в тех населенных пунктах, где проживают этнические русские, украинцы или гагаузы, к рекламной надписи на государственном языке должен прилагаться перевод на соответствующем языке. Мунтяну уточнил, что до настоящего времени за нарушение этих норм не предусматривалось никаких штрафов.

 

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