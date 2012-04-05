Состоялся показ фильма о Службе безопасности ОУН

Как передает корреспондент УНИАН, в фильме представлены уникальные интервью бывшего сотрудника СБ ОУН, связной УПА и охранника главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

Как отметил перед трансляцией фильма автор сценария и режиссер-постановщик Виталий Загоруйко, это первая документальная лента об одном из самых засекреченных подразделений ОУН.

«Этот фильм творческая группа снимала за свои средства, тогда как такие фильмы должно было бы финансировать государство. Но проблема в том, что руководство государства не является украинским. Один из лидеров начинает говорить о втором государственном языке, премьер-министр украинский язык до сих пор не может выучить, потому что он ему чужой…», - отметил во время выступления председатель Тернопольского областного совета Алексей Кайда.

Он также подчеркнул, что сейчас государству необходимо побольше фильмов, которые бы раскрывали истинные страницы истории Украины.

Фильм демонстрировали при содействии областного и городского совета, а также облгосадминистрации. Вход на демонстрацию фильма в Украинском доме «Победа» был бесплатным. Премьера собрала полный кинозал зрителей.

См. также "Служба Безпеки ОУН. Зачинені двері" (ВІДЕО)