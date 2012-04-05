У Кличко считают, что решение КС искажает саму логику выборов

Решение Конституционного Суда, в соответствии с которым заграничные избирательные участки должны быть исключены из состава одномандатных округов на территории Киева, создает условия для использования административного ресурса и фальсификаций избирательного процесса со стороны партии власти.

Об этом говорится в заявлении партии «УДАР Виталия Кличко», сообщили УНИАН в пресс-службе этой политической силы.

«Это не просто старт к изменениям избирательного закона, который еще вчера сама партия власти называла идеальным, компромиссным и мудрым. Это создание основы для возможных манипуляций с голосованием украинцев, которые сегодня проживают за рубежом. В результате этого решения сотни тысяч граждан Украины, которые проживают за рубежом, будут лишены права избирать кандидатов по мажоритарным округам, и смогут голосовать только за партийные списки», - говорится в заявлении партии.

В «УДАРе» отмечают, что подобное решение КС искажает саму логику выборов. «Очевидно, что таким образом партия власти будет пытаться «скорректировать» волеизъявление киевского общества и искусственно дать дополнительные голоса нужным ей кандидатам», – отмечается в заявлении партии «УДАР».

«Похоже, что сегодня технологии становятся более утонченными, но цель остается той же – уже накануне старта кампании создать все возможные условия для применения админресурса и фальсификаций подсчета голосов, выгодного исключительно для партии власти и ее выдвиженцев», – отмечают в партии.

По мнению представителей «УДАРа», Конституционный Суд в его нынешнем составе должен быть изменен: «Доверия к этим людям нет ни в обществе, ни в экспертной среде. Мы видим, что продолжается разрушение этого важного государственного института, который давно потерял свою независимость и репутацию».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 апреля, Конституционный Суд Украины по результатам рассмотрения представления, внесенного 59 депутатами из фракции Партии регионов, обнародовал решение, которым признал неконституционной норму относительно закрепления заграничных избирательных участков за одномандатными округами в Киеве, которая предусмотрена ч. 2 ст. 22 Закона «О выборах народных депутатов».

Мотивируя свое решение, КС отметил, что эта норма не обеспечивает принципа равного и свободного избирательного права избирателей, проживающих или находящихся за пределами Украины, отображения их волеизъявления, а также предопределяет значительное увеличение количества избирателей в Киеве, которые не связаны с территориальной общиной столицы.

При этом Конституционный Суд в своем решении вспомнил решение Европейского суда относительно применения аналогичной нормы в государстве Лихтенштейн, в котором была признана возможность отмены права голосования избирателей, постоянно проживающих за границей страны, которые не знакомы с особенностями внутренней ситуации и не могут определиться со своими кандидатами.

Таким образом, украинцы, проживающие за рубежом, будут избирать депутатов только по партийным спискам.