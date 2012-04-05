Встреча председателя столичной ГНС с представителями бизнеса

В пятницу, 6 апреля, в 11.00 в конгресс-зале Всеукраинской общественной организации «Ассоциация налогоплательщиков Украины» (г. Киев, ул. Артема, д. 60, 2-й этаж) состоится встреча председателя Государственной налоговой службы в г. Киеве Ирины Носачевой с представителями большого, среднего и малого бизнеса.

Тема встречи: «Особенности и преимущества автоматического возмещения НДС, итоги и перспективы работы сервиса».

По поводу аккредитации журналистов обращаться по телефонам:

(044) 461-77-30

(044) 461-77-12

(067) 236-41-16 до 10:00 пятницы, 6 апреля.