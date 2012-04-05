Тигипко хочет обложить налогом не только дорогое жилье и авто

Министерство социальной политики при принятии закона о налоге на богатство будет настаивать на налогообложении не только дорогой недвижимости и авто, но и предметов роскоши.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко.

Сегодня данный законопроект должен быть рассмотрен на заседании Кабинета министров, отметил он.

«У нас немного разное видение с Министерством финансов... Мы будем настаивать на том, чтобы, во-первых, облагались налогом не только недвижимость, не только транспортные средства, но и роскошь. Мы говорим о дорогих предметах... Но это чисто техническая дискуссия», - сообщил он.

Также он заверил, что данный законопроект не коснется среднего класса.