Советник Президента Украины Анна Герман дала разрешение на инсценизацию своей книги «Пирамиды невидимые» без всяких условий.

Об этом сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации со ссылкой на режиссера представления.

В частности, по данным пресс-службы, 19 апреля актеры молодежного «Поэтического театра» Института искусств национального университета Прикарпатья имени Василия Стефаника покажут на своей сцене спектакль-дипломную работу «Повертай до свого звідтіля» по книге Анны Герман «Пирамиды невидимые», которую она издала в 2003 году.

По словам режиссера «Поэтического театра», доцента кафедры театрального искусства, заслуженного работника культуры Украины Надежды Грицан, А.Герман дала разрешение на инсценизацию своей книги, никаких условий студентам не ставила и пообещала приехать в Ивано-Франковск.

Сценарий представления написала Надежда Грицан, костюмы добирала из своего сундука и с помощью дизайнеров Института искусств.

К студенческому представлению «Повертайся до свого звідтіля», которое сыграют свыше двух десятков актеров-дебютантов, вошли 12 новелл из книги Анны Герман. Репетиции продолжаются еще с сентября. Для студентов Института искусств это представление станет творческим экзаменом к 10-летию «Поэтического театра». В нем - много автентики, национального колорита и украинских песен.