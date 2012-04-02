В правительстве ФРГ подтвердили факт переговоров о лечении Тимошенко
О переговорах относительно возможности лечения экс-премьера Украины в немецкой клинике написал в Twitter Штеффен Зайберт.
Федеральное правительство Германии ведет переговоры с Украиной о возможности лечения бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в одной из немецких клиник.
Об этом сегодня на своей странице в Twitter’i написал председатель пресс-службы Федерального правительства Германии Штеффен Зайберт.
Других подробностей председатель пресс-службы ФРГ не предоставил.
Как сообщалось, ранее в немецких СМИ появилась информация, что переговоры о возможном лечении экс-премьера Ю.Тимошенко в Берлине ведутся непосредственно между Администрацией Президента Украины Виктора Януковича и ведомством федерального канцлера Ангелы Меркель.
Справка УНИАН. Врачи берлинской клиники Charite, которые в феврале осмотрели Ю.Тимошенко в Качановской исправительной колонии, настаивают на немедленном лечении экс-премьера за пределами исправительного учреждения.
Сегодня, 2 апреля, генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка поручил ГПтСУ и Минздраву обеспечить обследование и лечение Ю.Тимошенко в специализированном медицинском учреждении за пределами Качановской исправительной колонии.
В Минздраве информировали, что лечение Ю.Тимошенко планируется организовать в условиях специализированного стационара в одном из многопрофильных медицинских учреждений города Харькова, в частности в Центральной клинической больнице «Укрзалізниці» в отделении патологии позвоночника и периферийной нервной системы.
В то же время защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко считает необходимым согласованием лечения его подзащитной в больнице “Укрзалізниці” с немецкими врачами.
“Для того, чтобы понять, насколько эта больница отвечает тем рекомендациям, которые дали немецкие врачи, надо пригласить немецких врачей, чтобы они осмотрели и сказали: да, здесь можно проводить всю ту терапию, которую прописали, или нет, здесь нельзя проводить всю эту терапию”, - сказал он.
Позже первый заместитель министра здравоохранения, руководитель совместной международной медицинской комиссии Раиса Мойсеенко сказала, что Ю.Тимошенко согласилась на лечение в медицинском стационаре за пределами колонии.