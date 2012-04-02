В правительстве ФРГ подтвердили факт переговоров о лечении Тимошенко

Федеральное правительство Германии ведет переговоры с Украиной о возможности лечения бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в одной из немецких клиник.

Об этом сегодня на своей странице в Twitter’i написал председатель пресс-службы Федерального правительства Германии Штеффен Зайберт.

Других подробностей председатель пресс-службы ФРГ не предоставил.

Как сообщалось, ранее в немецких СМИ появилась информация, что переговоры о возможном лечении экс-премьера Ю.Тимошенко в Берлине ведутся непосредственно между Администрацией Президента Украины Виктора Януковича и ведомством федерального канцлера Ангелы Меркель.

Справка УНИАН. Врачи берлинской клиники Charite, которые в феврале осмотрели Ю.Тимошенко в Качановской исправительной колонии, настаивают на немедленном лечении экс-премьера за пределами исправительного учреждения.

Сегодня, 2 апреля, генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка поручил ГПтСУ и Минздраву обеспечить обследование и лечение Ю.Тимошенко в специализированном медицинском учреждении за пределами Качановской исправительной колонии.

В Минздраве информировали, что лечение Ю.Тимошенко планируется организовать в условиях специализированного стационара в одном из многопрофильных медицинских учреждений города Харькова, в частности в Центральной клинической больнице «Укрзалізниці» в отделении патологии позвоночника и периферийной нервной системы.

В то же время защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко считает необходимым согласованием лечения его подзащитной в больнице “Укрзалізниці” с немецкими врачами.

“Для того, чтобы понять, насколько эта больница отвечает тем рекомендациям, которые дали немецкие врачи, надо пригласить немецких врачей, чтобы они осмотрели и сказали: да, здесь можно проводить всю ту терапию, которую прописали, или нет, здесь нельзя проводить всю эту терапию”, - сказал он.

Позже первый заместитель министра здравоохранения, руководитель совместной международной медицинской комиссии Раиса Мойсеенко сказала, что Ю.Тимошенко согласилась на лечение в медицинском стационаре за пределами колонии.