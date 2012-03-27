В Брюсселе считают, что Янукович боится встречаться с сильными противниками

Лидер политической партии “УДАР” Виталий Кличко заявляет о готовности бороться за европейские ценности в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил вечером 26 марта, выступая на заседании круглого стола “Демократия, верховенство права, европейская ориентация – Украина на раздорожье”, организованном немецким фондом Конрада Аденауэра.

“Мы будем бороться за защиту европейских ценностей”, - сказал он.

Политик отметил, что одним из путей борьбы является участие его партии в парламентских выборах, которые запланированы на октябрь этого года.

В.Кличко считает, что выборы не будут достаточно конкурентными, если в них не смогут принять участие такие лидеры оппозиционных сил, как Юлия Тимошенко и Юрий Луценко. Вместе с тем политик выразил убеждение в необходимости всем оппозиционным партиям пытаться добиться общей победы на выборах в парламент.

“Мы понимаем политическую игру в Украине – это борьба без правил. Но лишь в борьбе мы можем выиграть. Без борьбы выиграть невозможно”, - сказал В.Кличко.

Председатель Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента Эльмар Брок поддержал украинского политика, отметив, что он привык играть по спортивным правилам, которые предусматривают равные возможности для каждого. При этом, по словам европейского депутата, в Украине таких правил сейчас не существует.

“(Президент Украины – УНИАН) Виктор Янукович – боец, который отказывается встречаться с самыми сильными противниками. И эту проблему нужно решать”, - сказал Э.Брок.

Как сообщал УНИАН, В.Кличко находился с двухдневным визитом в Брюсселе, в ходе которого он провел ряд встреч с политиками и представителями Европарламента.