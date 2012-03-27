Столичным пенсионерам выдадут карточки киевлянина

Со 2 апреля столичным пенсионерам, инвалидам и участникам боевых действий начнут выдавать карточки киевлянина.

Как сообщает «Газета по-українськи» (№ 44 от 27 марта), карточки изготовят из пластика, с фотографией владельца и магнитной лентой. Такая карточка заменит льготные удостоверения, которые дают право на бесплатный проезд и скидки в государственных аптеках.

«В транспорте и аптеках установят терминалы для считывания персональных данных. Так будут контролировать, какими льготами и где пользуются чаще всего. Потому что одни пенсионеры трижды в день ездят общественным транспортом, а другие - сидят дома, выходят лишь за лекарствами» - отметил заместитель директора Центра перспективных исследований Максим Борода.

Издание отмечает, что в декабре на карточки из городского бюджета должны перечислить денежную помощь, суммы пока не известны. Старые удостоверения будут действовать до декабря.

«Столичная власть начала готовиться к выборам мэра, которые состоятся летом или осенью. Сейчас один раз в месяц из городского бюджета переводятся средства за проезд льготников в автопарки. Суммы в пять раз меньше от необходимых, поэтому автопарки – убыточны» - добавил М.Борода.

Как сообщал УНИАН, в августе 2011 года была презентована концепция «Карточки киевлянина». Тогда стало известно, что власть Киева планирует в октябре начать эксперимент по введению социальной карточки киевлянина.

Чтобы получить карточку киевлянина, гражданин должен обратиться с заявлением и соответствующими документами в районное управление социальной защиты. После проведения проверки данных они будут переданы в единый социальный реестр города, и гражданину будет присвоен социальный идентификационный номер. После этого человек выбирает самостоятельно банк, в котором хочет обслуживаться, и там заказывает карточку. Выдаваться карточка киевлянина будет бесплатно.