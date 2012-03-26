Бесплатный семинар «Формула сайта: Успешный интернет-магазин от А до Я»
Во вторник, 3 апреля, в Киеве состоится уникальное мероприятие, посвященное вопросам создания и развития бизнеса в сети Интернет. «Формула сайта» - цикл бесплатных семинаров, организованный компанией «1С-Битрикс» при участии лидеров украинского Интернет-рынка.
Семинар пройдет в гостинице «Экспресс» с 10:00 до 17:30.
Участие в семинаре бесплатное, но требуется регистрация.
В семинаре примут участие специалисты ведущих компаний IT-отрасли:
Яндекс
Ашманов и партнеры
Бегун
AD|LABS
Интернет-магазин kniga.biz.ua
UH.ua
правовая группа «Доминион»
Аванпорт-Дизайн
Арт Депо
Аниарт
1С-Битрикс.
Программа семинара:
1. Сколько стоит интернет-магазин? На чем можно сэкономить.
2. Юридический анализ ведения интернет-бизнеса в Украине.
3. Что должен уметь современный Интернет-магазин? Преимущества и возможности платформы «1С-Битрикс».
4. Секреты увеличения конверсии. Тонкая настройка интернет-магазина. Продающие компоненты платформы «1С-Битрикс»
5. Внешний вид и юзабилити интернет-магазина. Современные направления и тренды веб-дизайна.
6. Правила грамотного выбора доменного имени и хостинга для интернет-магазина
7. Комплексные решения к продвижению проектов в Интернете.
8. Технологии и сервисы Яндекса для поиска новых клиентов и повышения конверсии сайта.
9. Контекстная реклама - эффективный инструмент повышения продаж.
10. Как не потерять клиентов или технологии Яндекса для вашего бизнеса.
11. Использование SMM для интернет-магазина.
12. Веб-аналитика как основной инструмент оценки эффективности работы сайта.
13. Организация отдела продаж интернет-магазина. Опыт работы интернет-супермаркета «Софткей».
14. Как повысить эффективность командной работы? Внутренний портал компании.
Практические примеры использования современных интернет-технологий и истории успеха состоявшихся интернет-проектов сэкономят ваше время и деньги на самостоятельное изучение темы и предотвратят возможные ошибки.
Семинар будет интересен:
Руководителям компаний, желающим открыть дополнительный канал продаж в перспективном и быстро растущем секторе бизнеса.
Менеджерам по продажам, которым необходим эффективный инструмент продаж.
Руководителям департаментов и отделов электронной коммерции.
Маркетологам и специалистам по рекламе интернет-магазинов.
За дополнительной информацией обращайтесь в украинский офис «1С-Битрикс»:
телефон: +38 (044) 221-55-33
электронная почта: ukraine@1c-bitrix.ru
Елена Калинова