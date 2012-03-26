Бесплатный семинар «Формула сайта: Успешный интернет-магазин от А до Я»

Во вторник, 3 апреля, в Киеве состоится уникальное мероприятие, посвященное вопросам создания и развития бизнеса в сети Интернет. «Формула сайта» - цикл бесплатных семинаров, организованный компанией «1С-Битрикс» при участии лидеров украинского Интернет-рынка.

Семинар пройдет в гостинице «Экспресс» с 10:00 до 17:30.

Участие в семинаре бесплатное, но требуется регистрация.

В семинаре примут участие специалисты ведущих компаний IT-отрасли:

Яндекс

Ашманов и партнеры

Бегун

AD|LABS

Интернет-магазин kniga.biz.ua

UH.ua

правовая группа «Доминион»

Аванпорт-Дизайн

Арт Депо

Аниарт

1С-Битрикс.

Программа семинара:

1. Сколько стоит интернет-магазин? На чем можно сэкономить.

2. Юридический анализ ведения интернет-бизнеса в Украине.

3. Что должен уметь современный Интернет-магазин? Преимущества и возможности платформы «1С-Битрикс».

4. Секреты увеличения конверсии. Тонкая настройка интернет-магазина. Продающие компоненты платформы «1С-Битрикс»

5. Внешний вид и юзабилити интернет-магазина. Современные направления и тренды веб-дизайна.

6. Правила грамотного выбора доменного имени и хостинга для интернет-магазина

7. Комплексные решения к продвижению проектов в Интернете.

8. Технологии и сервисы Яндекса для поиска новых клиентов и повышения конверсии сайта.

9. Контекстная реклама - эффективный инструмент повышения продаж.

10. Как не потерять клиентов или технологии Яндекса для вашего бизнеса.

11. Использование SMM для интернет-магазина.

12. Веб-аналитика как основной инструмент оценки эффективности работы сайта.

13. Организация отдела продаж интернет-магазина. Опыт работы интернет-супермаркета «Софткей».

14. Как повысить эффективность командной работы? Внутренний портал компании.

Практические примеры использования современных интернет-технологий и истории успеха состоявшихся интернет-проектов сэкономят ваше время и деньги на самостоятельное изучение темы и предотвратят возможные ошибки.

Семинар будет интересен:

Руководителям компаний, желающим открыть дополнительный канал продаж в перспективном и быстро растущем секторе бизнеса.

Менеджерам по продажам, которым необходим эффективный инструмент продаж.

Руководителям департаментов и отделов электронной коммерции.

Маркетологам и специалистам по рекламе интернет-магазинов.

За дополнительной информацией обращайтесь в украинский офис «1С-Битрикс»:

телефон: +38 (044) 221-55-33

электронная почта: ukraine@1c-bitrix.ru

Елена Калинова