Тюремщики говорят, что Тимошенко на ходунках «расширяет двигательный режим»
12:05, 26 марта 2012Политика
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Осужденная по комнате передвигается с ходунками
Осужденная экс-премьер Юлия Тимошенко в очередной раз отказалась от лечения и медицинских осмотров врачами медицинской части Качановской исправительной колонии (№ 54). Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины.
"24 марта врачами учреждения были составлены два акта отказа Тимошенко от предложенного осмотра, измерения температуры тела и артериального давления", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в указанных документах отмечается, что пациентка «жалоб не предъявляла, самочувствие Ю.Тимошенко не возбуждено, по комнате она передвигается с ходунками, постепенно расширяя двигательный режим».
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