Тюремщики говорят, что Тимошенко на ходунках «расширяет двигательный режим»

Осужденная экс-премьер Юлия Тимошенко в очередной раз отказалась от лечения и медицинских осмотров врачами медицинской части Качановской исправительной колонии (№ 54). Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины.

"24 марта врачами учреждения были составлены два акта отказа Тимошенко от предложенного осмотра, измерения температуры тела и артериального давления", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в указанных документах отмечается, что пациентка «жалоб не предъявляла, самочувствие Ю.Тимошенко не возбуждено, по комнате она передвигается с ходунками, постепенно расширяя двигательный режим».