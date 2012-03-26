Коммунист Гайдаев не считает свой Porsche Cayenne роскошью

В кулуарах Верховной Рады депутаты активно обсуждают идею ввести налог на роскошь, говорится в сюжете ТСН-Тиждень.

Его введение, по мнению властей, позволит снизить социальное возмущение накануне выборов.

Согласно проекту закона о богатстве, теперь украинцы будут платить дополнительные налоги за так называемые роскошные вещи: квартиры более 200 метров, дома больше 400 метров, самолеты, яхты.

Дополнительно выложить денег придется за шубы, костюмы, ювелирные изделия, дорогие мобильные телефоны, предметы искусства.

Таким образом государство планирует подработать 800 миллионов в год. Однако есть одна загвоздка - нет определения, что такое роскошь.

"Этот закон, его внесение сейчас я могу связать с подготовкой к выборам. Это делается для того, чтобы люди видели, как власть хочет забрать у богатых и отдать бедным. Хотя те средства, которые будут аккумулированы, снова пойдут богачам", - считает бютовец Василий Кравчук.

Выборы выборами, но богатые уже плачут. Мол, не все то роскошь, что более 20 минимальных зарплат. Вот коммунист Юрий Гайдаев не хочет дополнительно платить за свое элитное авто.

"Maybach - это роскошь. А Porsche Cayenne? Хороший вопрос! Нет. Это не роскошь. Это хорошая машина, долговечная. Я не думаю, что Cayenne дизельный трехлитровый, купленный в возрасте 1 года, если вы хотите говорить, это роскошь", - говорит коммунист.

На самом деле даже владельцам яхт и самолетов переживать не стоит. Почти все летательные и плавучие аппараты установлены далеко за пределами Украины, преимущественно в оффшорных зонах.

От такого закона пострадают разве что яхтсмены и другие спортсмены любители, которые честно прописали свои самолеты дома.

С квартирами и земельными участками поступить можно так же. Также налогов можно избежать, если они будут оформлены на юридических лиц.

А вот жителям, например, элитной Конча-Заспы химичить с фирмами не придется. Ведь их дома преимущественно оформлены как нежилые помещения.

Спор между богатыми, кто из них честнее, снова приведет к тому, что платить будут простые украинцы. Например, если вам досталась земельный участок от бабушки или 20 лет назад вы приватизировали 4-комнатную квартиру. Если у вас нет возможности перевести это на офшорную фирму, готовьтесь - налоговая идет к вам.