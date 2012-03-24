Суд приговорил экс-депутата к условному наказанию за убийство

В Кривом Роге суд приговорил к двум годам условного наказания экс-депутата Софиевского района Днепропетровской области Александра ТАРАНА, против которого было возбуждено дело по статьям «убийство», «хулиганство» и «неосторожное обращение с оружием» Уголовного кодекса.

Как пишет газета «Комментарии», А.ТАРАН был лишен полномочий после того, как стал подозреваемым по делу.

Преступление было совершено в июле 2010 года. Как заявил экс-депутат во время следственного эксперимента, конфликт возник на пруду, где «простые смертные не имеют права купаться рядом с чиновниками». Депутат схватил автомат и расстрелял 25-летнего мужчину на глазах у жены и сына.

Во время суда расстрел человека среди бела дня народный избранник назвал самообороной «Мужчина погиб на месте, депутат скрылся и слег в больницу. Оружие народный избранник спрятал, однако впоследствии сам показал куда. », – пишет газета.