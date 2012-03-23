Еврокомиссар Фюле в Twitter написал о хороших новостях из Киева

Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политике соседства Штефан Фюле положительно оценивает принятие Верховной Радой Украины закона об общественных объединениях.

Как сообщает Укринформ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Хорошие новости из Киева: парламент принял закон об общественных организациях. Это очень важно для гражданского общества нашего ключевого партнера в политике соседства", - отметил Фюле.

Как сообщало агентство, 22 марта Верховная Рада Украины приняла закон "Об общественных объединениях". Документ предусматривает упрощение регистрации ГО и приведение контроля за их деятельностью к европейским стандартам.