Еврокомиссар Фюле в Twitter написал о хороших новостях из Киева
16:40, 23 марта 2012Политика
1649
Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политике соседства Штефан Фюле положительно оценивает принятие закона об общественных объединениях
Штефан Фюле
Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политике соседства Штефан Фюле положительно оценивает принятие Верховной Радой Украины закона об общественных объединениях.
Как сообщает Укринформ, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Хорошие новости из Киева: парламент принял закон об общественных организациях. Это очень важно для гражданского общества нашего ключевого партнера в политике соседства", - отметил Фюле.
Как сообщало агентство, 22 марта Верховная Рада Украины приняла закон "Об общественных объединениях". Документ предусматривает упрощение регистрации ГО и приведение контроля за их деятельностью к европейским стандартам.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter