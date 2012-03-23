Власенко: Тимошенко предлагают делать пункцию спинного мозга в колонии

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ утверждает, что бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которая отбывает наказание в колонии, отказывается от лечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал во время Часа вопросов к правительству на заседании Верховной Рады, ссылаясь на информацию Государственной пенитенциарной службы.

«Заявительница продолжает отказываться от реализации плана лечения. Единственной причиной, по которой заявительница (речь идет о Ю.ТИМОШЕНКО, которая обратилась в Европейский суд по правам человека, – УНИАН) на сегодняшний день не получает рекомендуемый медицинскими специалистами лечения, - ее регулярные отказы по этому поводу», - подчеркнул А.ЛАВРИНОВИЧ.

По его словам, Министерство юстиции - «это не Минздрав и это не пенитенциарная служба».

Министр сказал, что медицинская помощь Ю.ТИМОШЕНКО предоставляется на основании заключений врачей по решению руководства исправительной колонии.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, почти все оборудование и медицинские препараты, необходимые для лечения Ю.ТИМОШЕНКО, есть у колонии.

«По двум позициям есть необходимость лечения в стационаре за пределами колонии, и это будет сделано, когда будет необходимо», - добавил он.

По словам министра, стационарное лечение вне пределов колонии будет только на седьмом этапе лечения, но Ю.ТИМОШЕНКО «отказывается от начала курса лечения».

В свою очередь, народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей ВЛАСЕНКО назвал ложью заявления о том, что Ю.ТИМОШЕНКО отказывается от лечения. По его словам, «ваши гестаповцы из Государственной пенитенциарной службы» предлагают Ю.ТИМОШЕНКО делать пункцию спинного мозга в колонии. Он назвал это недопустимым, и заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО отказывается именно от этого.