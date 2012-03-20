Мартынюк: те, кто блокировал трибуну, хотели приватизации ГТС

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК считает, что оппозиционные фракции сегодня прилагали усилия, чтобы был принят законопроект, которым разрешалась приватизация газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента, комментируя принятие в первом чтении законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «О трубопроводном транспорте» (по реформированию нефтегазового комплекса).

«Создается такое впечатление, что те, кто сегодня блокировал трибуну, очень хотели, чтобы разрешили приватизировать ГТС. Потому что они все провокации предпринимали именно с такой целью, чтобы прошел законопроект (по-видимому речь идет о правительственном законопроекте – УНИАН), где была эта провокация», - сказал А.МАРТЫНЮК.

Он напомнил, что коммунисты не голосовали за законопроект о реформировании нефтегазового комплекса.

В свою очередь, народный депутат Украины Александр ГУДЫМА (фракция "БЮТ-Батьківщина") сказал, что действительно фракция КПУ не голосовала за законопроект, но коммунист А.МАРТЫНЮК приложил все усилия, чтобы данный законопроект был принят в первом чтении.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подчеркнул, что законопроект депутата от НУ-НС Юрия КАРМАЗИНА о реформировании нефтегазового комплекса, принятый сегодня в первом чтении, как утверждают специалисты и профильный комитет, отвечает национальным интересам.

«Если речь идет о сдаче ГТС, то можно тогда обвинить, что сдача идет в ЕС, поскольку это по требованию Европейской хартии принято, потому что речь идет о разграничении и преодолении монополизма «Нафтогаза Украины»», - сказал В.ЛИТВИН.

По словам спикера, в принятии данного законопроекта «заинтересованы все». Он призвал народных депутатов «не искать проблем там, где их абсолютно не существует, потому что у нас еще будет много оснований для политических столкновений». «Главное, чтобы мы решали все нормально, цивилизованно, в сессионном зале», - подчеркнул председатель ВР.

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ поблагодарил представителей оппозиции «за помощь в принятии законопроекта по ГТС». «Без вашей помощи мы вряд ли бы так четко консолидировались и в такие сроки проголосовали за данный законопроект», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, фракция "БЮТ-Батьківщина" блокировала трибуну парламента, выступая против принятия как правительственного законопроекта, так и законопроекта Ю.КАРМАЗИНА о реформировании нефтегазового комплекса.

Несмотря на это, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О трубопроводном транспорте» (о реформировании нефтегазового комплекса).

За принятие соответствующего законопроекта, внесенного Ю.КАРМАЗИНЫМ, проголосовали 237 народных депутатов из 404, зарегистрированных в сессионном зале. Документ поддержали 188 депутатов от Партии регионов, 2 - от НУ-НС, 10 внефракционных, 18 – от Народной партии, 10 – из группы «Реформы ради будущего». В то же время ни один депутат из фракций «БЮТ-Батьківщина» и КПУ не голосовал за этот законопроект.

Законопроектом предусмотрено, что реорганизация госпредприятий, дочерних предприятий НАК “Нафтогаз Украины”, которые осуществляют деятельность по транспортировке магистральными и/или распределительными трубопроводами, хранению в подземных газохранилищах, и НАК “Нафтогаз Украины” осуществляется по решению Кабинета министров Украины.

Приватизация вышеуказанных предприятий, а также предприятий, учреждений, организаций, которые были образованы в результате их реорганизации, запрещается.

Правительство сняло с рассмотрения свой законопроект по этому вопросу.