Организаторы экзит-пола заявляют о победе кандидата ПР

По данным экзит-пола, проведенного информационно-аналитической группой «Центр», на выборах городского председателя Обухова Киевской области лидирует кандидат от Партии регионов Александр ЛЕВЧЕНКО.

Как сообщили УНИАН в ИАГ «Центр», за него проголосовало 35,6 % избирателей. Второе место занял кандидат от БЮТ Анна СТАРИКОВА (23,5%), третье место - у представителя партии УДАР Анатолия ШАФАРЕНКО (22%).

В целом было опрошено 1585 респондентов электорального возраста, которые постоянно проживают в Обухове. Опрос проводился методом интервью на выходе из 14 (15 всего) избирательных участков. Погрешность выборки составляет 2,5%.

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Ранее депутат от фракции Партии регионов в киевском областном совете Александр ДАНИЛЕНКО отметил недопустимость оглашения предварительного параллельного подсчета голосов до окончания голосования на выборах городского председателя Обухова и закрытия избирательных участков.

Об этом он заявил УНИАН, комментируя информацию отдельных СМИ о том, что один из руководителей избирательного штаба кандидата на должность Обуховского городского председателя от партии УДАР сообщил масс-медиа о результатах параллельного подсчета голосов.

«Любой параллельный подсчет голосов сейчас в Обухове на избирательных участках не осуществляется. Согласно законодательству такие подсчеты возможны лишь после закрытия участков», - отметил А.ДАНИЛЕНКО.

По его убеждению, такие действия со стороны оппонентов могут повлиять на волеизъявление избирателей, ввести их в заблуждение.

«Эти нарушения избирательного законодательства зафиксированы наблюдателями от кандидатов, о чем составлены соответствующие акты», - отметил А.ДАНИЛЕНКО.