Власенко: Евросуд обязал Украину отправить Тимошенко в больницу

Европейский суд по правам человека обязал Государство Украина лечить экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО в стационаре.

Об этом УНИАН сообщили в партии "Батькивщина" со ссылкой на защитника Сергея ВЛАСЕНКО.

"Сегодня Европейский суд по правам человека вынес предписание в рамках 39-го регламента Европейского суда. Им Государство Украина обязано проводить лечение Юлии ТИМОШЕНКО в стационаре специализированного медицинского заведения", - сказал С.ВЛАСЕНКО.

В то же время на официальном сайте Европейского суда по правам человека нет никакого сообщения, которое подтверждало бы такое заявление С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, интересы Ю.ТИМОШЕНКО в Европейском суде по правам человека будут представлять адвокаты Валентина ТЕЛИЧЕНКО и С.ВЛАСЕНКО. В жалобе, поданной адвокатами 10 августа, указывается на политически мотивированное преследование экс-премьера.

Адвокаты отмечают, что решение о взятии Ю.ТИМОШЕНКО под стражу было незаконным, а досудебное и судебное следствие проходили с нарушением норм Европейской конвенции по правам человека, в частности, статьи 3 (запрещение на унизительное обращение или наказание), статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и статьи 18 (ограничение в применении ограничений по правам).