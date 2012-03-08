Депутаты пронесли в Качановскую колонию цветы для Тимошенко

Группа народных депутатов во главе с заместителем председателя фракции «БЮТ-Батькивщина» Юрием ОДАРЧЕНКО прошла на территорию Качановской исправительной колонии Харькова, где отбывает наказание экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты взяли с собой несколько букетов белых тюльпанов и роз.

По словам народных депутатов, если им не удастся передать цветы Ю.ТИМОШЕНКО, они поздравят других осужденных.

За несколько минут до этого народный депутат Украины Владимир ФИЛЕНКО попытался пройти на территорию колонии, однако охрана учреждения не открыла ему ворота.

После этого В.ФИЛЕНКО перебросил букеты цветов через ограждение колонии.

«Это своего рода воздушный привет. Пусть они хоть так поздравят женщин», - сказал он.

В эти минуты к участникам митинга присоединились около 70 сторонников Ю.ТИМОШЕНКО, которые на двух автобусах прибыли из Киева.

Киевские участники акции держат символику «Батькивщины», транспаранты с надписями: «Бандюкович – кат України», «Розіп’яли Феміду, скривдили Батьківщину», а также плакаты с изображением Ю.ТИМОШЕНКО.

Участники акции провели театрализованную акцию «Побиття Ірода», во время которой несколько обнаженных мужчин символически избили и прогнали человека в маске с изображением Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

После этого они выпустили белых голубей, которые символизировали освобождение политических узников.

Под стенами Качановской колонии участники митинга обустроили сцену и установили звукоусилительную аппаратуру. Со сцены выступили несколько народных депутатов, после чего начался праздничный концерт с участием певцов-любителей.

В эти минуты перед Качановской колонией продолжается митинг, в котором в общей сложности принимают участие около 300 сторонников Ю.ТИМОШЕНКО из разных регионов Украины.