Эксперт прогнозирует, что Нацбанк включит станок для «электората» ПР

В мае Национальный банк Украины «включит станок». Так в комментарии Gazeta.ua бывший заместитель министра труда и социальной политики Павел РОЗЕНКО прокомментировал сегодняшнее заявление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА об увеличении пенсии на 100-165 гривень.

Эксперт отметил, что все социальные инициативы власти направлены лишь на электорат Партии регионов - пенсионеров, военнослужащих, инвалидов войны.

По словам П.РОЗЕНКО, «мы такое уже видели в начале 2000-х годов, когда также власть резко «зажимала» все социальные стандарты на протяжении 3-4 лет, а затем перед выборами 2004 года резко затронули вопрос об увеличении зарплат и пенсий. То же происходит и сейчас. Фактически два года действующая власть и правительство делали все, чтобы вывести людей за черту бедности, довести население до обнищания. А теперь перед выборами просто тривиально пытаются купить голоса избирателей через такие вот подачки».

Как отметил экс-министр, «власть не выполнила никаких социальных обязательств. В связи с этим рейтинг власти и Президента обвалились. Доверие к правительству - на уровне четырех процентов, к В.ЯНУКОВИЧУ - на уровне 15. Выходить с такими рейтингами на выборы - это самоубийство".

По убеждению П.РОЗЕНКО, пенсионерам должны были бы доплачивать не по 100 гривень, а по меньшей мере по 300-400 гривень.

"Это если провести осовременивание пенсий. Поэтому это затронет не 9 миллионов пенсионеров, о которых говорит В.ЯНУКОВИЧ, а вдвое меньше", - добавил бывший заместитель министра.

Для обеспечения всех инициатив Президента нужно по меньшей мере 15-20 миллиардов гривень, считает П.РОЗЕНКО.

«Экономика такого ресурса не имеет, поэтому где-то в мае Нацбанк включит станок. И за счет того будут выплачивать эти средства. Это приведет к тому, что уже в декабре будем иметь ослабление национальной валюты и резкий рост инфляции - 15-20 процентов», - прогнозирует эксперт.