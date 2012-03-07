Известный писатель Юрий АНДРУХОВИЧ видит реальную угрозу украинскому языку при той гуманитарной политике, которую проводит нынешняя власть Украины.

Об этом Ю.АНДРУХОВИЧ заявил во время публичного интервью в УНИАН.

В частности, писатель назвал пророссийской гуманитарную политику нынешней власти в Украине. В то же время Ю.АНДРУХОВИЧ напомнил:

«На днях СМИ цитировали министра образования, что он, слава Богу, не собирается уменьшать количество украинских букв, как и не зарится на фарси и суахили. И это уже политическая формулировка. Это такой своеобразный юмор этого человека. Он продемонстрировал свое высокомерное отношение к государственному языку этой страны.

После этого суждения нам ему очень трудно доказать, что он его унизил, потому что таким образом мы как будто признаем, что сравнение с суахили является унизительным.

Нет, оно не является унизительным! Но для его аудитории - он пошутил удачно, стебанулся. А это все-таки кирпичики гуманитарной политики». (УНИАН: 28 февраля пресс-служба Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины заявила об «очередной провокации против министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия ТАБАЧНИКА». В частности, некоторые СМИ написали, что «… Дмитрий ТАБАЧНИК заявил, что намерен сократить количество букв украинского алфавита с 33 до 32». Министерство назвала эту информацию ложью и заявило: «К сведению СМИ, которые распространяют такого рода провокационную информацию: «Буквам «Ї», «Ґ», украинскому языку в целом, а, также, языкам фарси и суахили со стороны министра образования ничто не угрожает», - заверил Д.ТАБАЧНИК»).

Ю.АНДРУХОВИЧ также отметил, что «персонал в общественных заведениях питания Киева уже не переходит на украинский язык, даже если клиент разговаривает на украинском. Это все-таки одно из следствий определенной гуманитарной политики. Вся гуманитарная политика сводится к тому, чтобы всеми силами опять маргинализировать украинский язык, свести его к типичному шаблонному пониманию “недоразвитого”, “недоязыка” сельского населения в самых неразвитых регионах Украины. Да, это грязная политика».

А на вопрос «Сейчас реально что-то угрожает украинскому языку?» писатель ответил: «Очень реально. По моему мнению, уменьшается количество его носителей. Для типичных билингвов тенденция однозначно двинулась в сторону русского языка».

Полный текст интервью