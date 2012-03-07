Андрухович видит реальную угрозу украинскому языку
Известный писатель видит реальную угрозу украинскому языку при той гуманитарной политике, которую проводит нынешняя власть Украины
Известный писатель Юрий АНДРУХОВИЧ видит реальную угрозу украинскому языку при той гуманитарной политике, которую проводит нынешняя власть Украины.
Об этом Ю.АНДРУХОВИЧ заявил во время публичного интервью в УНИАН.
В частности, писатель назвал пророссийской гуманитарную политику нынешней власти в Украине. В то же время Ю.АНДРУХОВИЧ напомнил:
«На днях СМИ цитировали министра образования, что он, слава Богу, не собирается уменьшать количество украинских букв, как и не зарится на фарси и суахили. И это уже политическая формулировка. Это такой своеобразный юмор этого человека. Он продемонстрировал свое высокомерное отношение к государственному языку этой страны.
После этого суждения нам ему очень трудно доказать, что он его унизил, потому что таким образом мы как будто признаем, что сравнение с суахили является унизительным.
Нет, оно не является унизительным! Но для его аудитории - он пошутил удачно, стебанулся. А это все-таки кирпичики гуманитарной политики». (УНИАН: 28 февраля пресс-служба Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины заявила об «очередной провокации против министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия ТАБАЧНИКА». В частности, некоторые СМИ написали, что «… Дмитрий ТАБАЧНИК заявил, что намерен сократить количество букв украинского алфавита с 33 до 32». Министерство назвала эту информацию ложью и заявило: «К сведению СМИ, которые распространяют такого рода провокационную информацию: «Буквам «Ї», «Ґ», украинскому языку в целом, а, также, языкам фарси и суахили со стороны министра образования ничто не угрожает», - заверил Д.ТАБАЧНИК»).
Ю.АНДРУХОВИЧ также отметил, что «персонал в общественных заведениях питания Киева уже не переходит на украинский язык, даже если клиент разговаривает на украинском. Это все-таки одно из следствий определенной гуманитарной политики. Вся гуманитарная политика сводится к тому, чтобы всеми силами опять маргинализировать украинский язык, свести его к типичному шаблонному пониманию “недоразвитого”, “недоязыка” сельского населения в самых неразвитых регионах Украины. Да, это грязная политика».
А на вопрос «Сейчас реально что-то угрожает украинскому языку?» писатель ответил: «Очень реально. По моему мнению, уменьшается количество его носителей. Для типичных билингвов тенденция однозначно двинулась в сторону русского языка».