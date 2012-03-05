В «Батькивщине» думают, что Янукович попробует пойти путем Путина

Президент Виктор Янукович предпримет попытки изменить украинское законодательство о выборах президента.

Такое мнение озвучил депутат от БЮТ Андрей Сенченко в эфире 5 канала, комментируя выборы президента в России.

"Я полагаю, первое, что сделает Янукович, в силу определенной логики мышления, он задумается над ревизией принятого в Украине закона о выборах", - отметил он.

"Я могу в этой студии поспорить с кем угодно, что попытки будут. Потому что ему милее те выборы, российские, те результаты и та модель, нежели то, что заложено в сегодняшнем законе", - добавил депутат.

Как известно, с марта 2012 года в России президент избирается на 6 лет.

Украинская правда