Европейские наблюдатели заметили, что на Путина работал админресурс

Миссия наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Союза Европы на выборах Президента России считает, что всем кандидатам не были обеспечены равные условия.

«Наблюдатели отметили, что все кандидаты имели доступ к СМИ, однако премьер-министру было предоставлено очевидное преимущество перед его соперниками в данной сфере. Кроме того, в его (В.ПУТИНА) поддержку были задействованы государственные ресурсы на региональном уровне. Также настоящее соперничество сдерживалось общими ограничениями, предъявляемыми к регистрации кандидатов", - говорится в пресс-релизе миссии наблюдателей.

Как считают международные наблюдатели, основные нарушения были зафиксированы в ходе подсчета голосов, передает РИА «Новости».

«Голосование в день выборов в целом было оценено позитивно, однако процесс ухудшился в ходе подсчета голосов, который был оценен негативно практически на трети наблюдавшихся избирательных участков из-за процессуальных нарушений», - говорится в предварительном отчете наблюдателей.

Как отметили наблюдатели, победитель выборов был определен сразу по результатам первого тура, необходимости в повторном голосовании нет.

«Данные выборы выявили основного победителя на основе абсолютного большинства без необходимости проведения второго тура», - считают наблюдатели.

Вместе с тем они отметили, что в ходе выборной кампании имелись ограничения и недостаток беспристрастности.