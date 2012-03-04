Зурабов рассказал, когда ждать нового газового контракта

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Украине Михаил ЗУРАБОВ считает, что сроки заключения нового соглашения по газу между Украиной и Россией будут зависеть от срока оценки украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

«На сегодняшний день я вижу только одно, что если оценка украинской ГТС будет производиться до 1 августа, то совершенно очевидно, что мы, в лучшем случае, на какие-то соглашения можем выйти только во второй половине года», - отметил посол.

Также М.ЗУРАБОВ считает, что Украина заинтересована в том, чтобы решение по «Южному потоку» не было принято до окончательной оценки украинской газотранспортной системы.

«Совершенно очевидно, что Украина заинтересована в том, чтобы решение по «Южному потоку» до момента окончательной оценки украинской ГТС не было принято», - сказал посол.

Он считает, что проекты Северного и Южного потоков влияют на перспективные объемы прокачки газа через ГТС Украины.

М.ЗУРАБОВ отметил, что Россия, напротив, старается сделать так, чтобы «Южный поток» стал реальностью и, следовательно, стоимость украинской ГТС была бы снижена.

Посол отметил, что, по его информации, оценщики должны предоставить свою оценку ГТС до 1 августа текущего года.

Он также отметил, что эта работа может быть выполнена в более короткие сроки.

Кроме того, М.ЗУРАБОВ рассчитывает, что после завершения президентских выборов в РФ у тех, кто активно включен в политический процесс на сегодняшний день, будет возможность начать работу над внешнеполитическими и внутриполитическими приоритетами.

«Состоится встреча руководителей наших двух стран на высшем уровне и будет дан новый толчок тому, чтобы мы в строго определенные сроки могли подойти к решению или нескольким вариантам решения, из которых будет выбран наилучший», - добавил М.ЗУРАБОВ.

Он отметил, что переговоры идут по трем основным группам вопросов: цена на газ, объемы потребления газа Украиной и о количестве газа, потребляемого в Европе, который будет прокачиваться через украинскую ГТС.