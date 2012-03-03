ЦИК обещает не затягивать с «нарезкой» округов

Центральная избирательная комиссия планирует в ближайшее время определить количество избирательных округов в каждой области Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

Она пояснила, что этот процесс осуществляется в несколько этапов.

По словам заместителя председателя ЦИК, она вместе с первым заместителем председателя комиссии Андреем МАГЕРОЙ намерена предложить проект постановления об определении количества округов в каждой области.

“Я думаю, что уже на этой неделе мы с Андреем МАГЕРОЙ внесем этот проект и ознакомим наших коллег с нашими предложениями по определению количества всех округов в каждой области, в Киеве, Севастополе, учитывая данные Госреестра избирателей. Думаю, что буквально в ближайшее время это решение будет принято”, – сказала Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.