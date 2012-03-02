Костусев божится, что не выгонял журналистов из самолета

Мэр Одессы Алексей КОСТУСЕВ заявил, что не выгонял из самолета, летящего из Одессы в Тбилиси, журналистов интернет-издания dumckaya.net и телеканала «1+1».

Об этом он сказал в интервью изданию «Фокус».

По словам А.КОСТУСЕВА, он ничего не знает и не слышал о каком-либо инциденте с журналистами на борту самолета.

«Ну что вы. У меня нормальные отношения с каналом «1+1» и нет никаких конфликтов. А к тому, что пишут журналисты, я уже адаптировался», – сказал А.КОСТУСЕВ.

В то же время УНИАН не удалось прокомментировать данный инцидент в Управлении информации Одесской мэрии, так как сотрудники были недоступны, а служебные телефоны не отвечали.

Между тем, комментируя для УНИАН ситуацию, возникшую вчера в Одесском аэропорту при участии мэра А.КОСТУСЕВА, собственный корреспондент телеканала «1+1» Сергей ОСАДЧУК заявил, что «покинуть борт самолета по маршруту Одесса-Тбилиси двум журналистам пришлось после неожиданного обращения организаторов официального визита делегации Одессы в Грузию, которые сами пригласили нас осветить в СМИ этот визит».

По словам С.ОСАДЧУКА, в частности, лидер общественной инициативы «Навстречу реформам», депутат Одесского горсовета Василий ИЕРЕМИЯ подошел к журналистам канала «1+1» и интернет-издания «dumckaya.net», извинился и сказал, что вынужден нас просить покинуть борт самолета.

На вопрос о причинах такой просьбы, соорганизатор поездки ответил, что делегацию возглавил А.КОСТУСЕВ, который не хочет, чтобы рядом с ним летели журналисты телеканала «1+1» и «dumckaya.net».

«Нам пришлось покинуть борт самолета, и позже об этой причине мы указали в своих объяснительных записках в адрес службы охраны аэропорта, которая задержала нас до момента благополучного приземления самолета с делегацией Одессы в Тбилисском международном аэропорту», - добавил С.ОСАДЧУК.

Как сообщал УНИАН, согласно сообщению сайта dumskaya.net, приглашение осветить деятельность делегации «поступило редакции «Думской» не из мэрии, а от непосредственных организаторов официального визита делегации Одессы в Грузию – общественной инициативы «Навстречу Реформам» совместно с Генеральным консульством Грузии в Одессе». «Ими же был оплачен перелет журналистов», – говорится в сообщении.