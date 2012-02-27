Клюев рассчитывает, что новый УПК примут до конца марта

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей КЛЮЕВ надеется, что Верховная Рада примет новый Уголовно-процессуальный кодекс до конца марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Брюсселе на конференции «Украина - ЕС: путь вперед».

«Думаю, что мы в марте этот Кодекс уже окончательно одобрим во втором чтении и в целом. К концу марта это будет точно», – сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что проект нового УПК разрабатывался с учетом позиций европейских экспертов и направлен на внедрение в сферу украинской уголовной юстиции европейских стандартов.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля ВР приняла в первом чтении президентский проект УПК.