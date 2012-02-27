Политолог говорит, что Луценко от приговора выиграл политически

Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО после оглашения ему обвинительного приговора выиграл политически и это открывает возможность для его новой политической деятельности после окончания действия приговора.

Об этом заявил в комментарии УНИАН политолог Вадим КАРАСЕВ.

«Прокуроры выиграли юридически, проиграли политически. Ю.ЛУЦЕНКО проиграл юридически и выиграл политически. Даже если он не будет принимать участия в украинской политике, все равно итогом его политической деятельности останутся не его ошибки, не его грехи, не его провалы, а останется жирный знак несправедливости в отношении него как человека, так и политика», - сказал В.КАРАСЕВ.

При этом политолог отметил, что, скорее всего, апелляционная инстанция оставит в силе приговор Ю.ЛУЦЕНКО, вынесенный Печерским судом. По его словам, главной целью власти является добиться неучастия Ю.ЛУЦЕНКО в парламентских выборах, которые состоятся осенью 2012 года.

«Отношение Европы (к Украине – УНИАН) это не изменит, потому что главным фактором, главным трендом для Европы являлось «дело ТИМОШЕНКО». Но в целом Европа теперь понимает, что «дело ТИМОШЕНКО» было не единичное, как «дело ЛУЦЕНКО», а за этим стоит некий тренд отступления Украины от демократических принципов и трансформации «режима политической конкуренции» в «режим монополии»», - сказал В.КАРАСЕВ.

«Поэтому приговор законный, но несправедливый, а учитывая, что в политике главное не буква закона, а дух закона и, учитывая, что в праве главный компонент не закон, а дух справедливости, то можно считать, что приговор является юридическим и уголовным наказанием Ю.ЛУЦЕНКО, но открывает возможность для новой, обновленной и по-другому воспринимаемой политической деятельности Ю.ЛУЦЕНКО после окончания действия приговора», - подчеркнул В.КАРАСЕВ.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО приговорен к 4 годам лишения свободы с конфискацией личного имущества. Соответствующее решение сегодня, 27 февраля, объявил председательствующий на судебном процессе судья Сергей ВОВК. Также суд своим решением лишил Ю.ЛУЦЕНКО первого ранга государственного служащего и запретил занимать должности, связанные с организационно-предписывающими и организационно-исполнительными функциями предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, на протяжении двух лет.

Кроме того, суд пришел к заключению о необходимости взыскать с Ю.ЛУЦЕНКО в интересах МВД Украины более 643 тыс. грн. в качестве компенсации за незаконное празднование Дня милиции во Дворце «Украина» в 2008-2009 годах.

Защита Ю.ЛУЦЕНКО намерена обжаловать приговор как только получит на руки полный текст судебного решения.