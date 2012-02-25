Киевский патриархат УПЦ беспокоится, что МП потеряет три функции
"РПЦ, очквидно, предложила обмен"
Руководство Русской православной церкви (РПЦ), очевидно, предложило свою поддержку потенциальным претендентам на должность предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата в обмен на ограничение автономии церкви.
Об этом идет речь в заявлении архиепископа Украинской православной церкви Киевского патриархата ЕВСТРАТИЯ, размещенном на официальном сайте церкви.
В этой связи он напомнил, что статус самостоятельности и независимости в управлении УПЦ МП, в сущности, держится на том, что ее руководство само избирает, назначает и перемещает архиереев. По словам архиепископа, утрата этих трех функций ведет к фактической потере УПЦ МП статуса независимости и превращению ее снова в Экзархат РПЦ.
По словам ЕВСТРАТИЯ, сейчас в Синоде УПЦ МП фактически собрались все основные претенденты на должность ее предстоятеля. "Поэтому им из Москвы, очевидно, предложен следующий обмен: поддержка на выборах – за согласие изменить Устав. Кто не согласится на такой обмен – тот разоблачит себя как нелояльный, и автоматически сойдет с дистанции", - отметил он.
Внешне, по словам архиепископа, все будет выглядеть более-менее прилично - патриарх КИРИЛЛ и Москва ни во что официально не вмешиваются. "Синод УПЦ МП «сам» принимает всего лишь изменения к Уставу, сущность которых может быть вложена в несколько слов, например: «Священный Синод избирает и назначает архиереев УПЦ (внимание!) с благословения Патриарха Московского и всей Руси». Слова могут быть другими – но суть должна быть такой: последнее слово в выборе и назначении епископов отдается главе РПЦ", - сказал ЕВСТРАТИЙ.
Именно это, по его мнению, и должно стать, при полном сохранении видимого статуса, концом реальной независимости УПЦ МП в управлении. "И тогда для патриархии не будет принципиально важной лояльность предстоятеля – ведь руль в его руках будет бутафорским. Потому что епископы, став зависимыми от воли Москвы, будут слушать ее, а не его волю", - отметил архиепископ.
Тем самым, по словам ЕВСТРАТИЯ, "патриарх КИРИЛЛ и российская политическая сила за его спиной стремятся не просто отложить во времени очередную неминуемую борьбу за руль – с новым предстоятелем УПЦ МП, который придет на смену Владимиру (САБОДАНУ). Они хотят решить проблему принципиально, убрав из конструкции именно киевский руль".
Как сообщал УНИАН, в Киеве 21 февраля состоялось заседание Священного Синода Украинской православной церкви Московского патриархата под председательством митрополита Одесского и Измаильского Агафангела (САВВИНА). Синод принял решение уволить Преосвященного Александра (ДРАБИНКО), архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского, викария Киевской Митрополии с должности руководителя Отдела внешних церковных связей УПЦ и с должности главного редактора официального сайта церкви.
В то же время Киевский митрополит УПЦ МП ВЛАДИМИР своим письмом отменил проведение назначенного на этот день заседания Священного Синода.
"Созыв Священного Синода, согласно уставу об управлении Украинской православной церковью, находится исключительно в компетенции предстоятеля УПЦ МП или ее местоблюстителя", – говорится в письме митрополита ВЛАДИМИРА.
Как известно, глава УПЦ МП находится на стационарном лечении с 2 ноября прошлого года. Его диагноз не разглашается.