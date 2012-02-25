Киевский патриархат УПЦ беспокоится, что МП потеряет три функции

Руководство Русской православной церкви (РПЦ), очевидно, предложило свою поддержку потенциальным претендентам на должность предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата в обмен на ограничение автономии церкви.

Об этом идет речь в заявлении архиепископа Украинской православной церкви Киевского патриархата ЕВСТРАТИЯ, размещенном на официальном сайте церкви.

В этой связи он напомнил, что статус самостоятельности и независимости в управлении УПЦ МП, в сущности, держится на том, что ее руководство само избирает, назначает и перемещает архиереев. По словам архиепископа, утрата этих трех функций ведет к фактической потере УПЦ МП статуса независимости и превращению ее снова в Экзархат РПЦ.

По словам ЕВСТРАТИЯ, сейчас в Синоде УПЦ МП фактически собрались все основные претенденты на должность ее предстоятеля. "Поэтому им из Москвы, очевидно, предложен следующий обмен: поддержка на выборах – за согласие изменить Устав. Кто не согласится на такой обмен – тот разоблачит себя как нелояльный, и автоматически сойдет с дистанции", - отметил он.

Внешне, по словам архиепископа, все будет выглядеть более-менее прилично - патриарх КИРИЛЛ и Москва ни во что официально не вмешиваются. "Синод УПЦ МП «сам» принимает всего лишь изменения к Уставу, сущность которых может быть вложена в несколько слов, например: «Священный Синод избирает и назначает архиереев УПЦ (внимание!) с благословения Патриарха Московского и всей Руси». Слова могут быть другими – но суть должна быть такой: последнее слово в выборе и назначении епископов отдается главе РПЦ", - сказал ЕВСТРАТИЙ.

Именно это, по его мнению, и должно стать, при полном сохранении видимого статуса, концом реальной независимости УПЦ МП в управлении. "И тогда для патриархии не будет принципиально важной лояльность предстоятеля – ведь руль в его руках будет бутафорским. Потому что епископы, став зависимыми от воли Москвы, будут слушать ее, а не его волю", - отметил архиепископ.

Тем самым, по словам ЕВСТРАТИЯ, "патриарх КИРИЛЛ и российская политическая сила за его спиной стремятся не просто отложить во времени очередную неминуемую борьбу за руль – с новым предстоятелем УПЦ МП, который придет на смену Владимиру (САБОДАНУ). Они хотят решить проблему принципиально, убрав из конструкции именно киевский руль".

Как сообщал УНИАН, в Киеве 21 февраля состоялось заседание Священного Синода Украинской православной церкви Московского патриархата под председательством митрополита Одесского и Измаильского Агафангела (САВВИНА). Синод принял решение уволить Преосвященного Александра (ДРАБИНКО), архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского, викария Киевской Митрополии с должности руководителя Отдела внешних церковных связей УПЦ и с должности главного редактора официального сайта церкви.

В то же время Киевский митрополит УПЦ МП ВЛАДИМИР своим письмом отменил проведение назначенного на этот день заседания Священного Синода.

"Созыв Священного Синода, согласно уставу об управлении Украинской православной церковью, находится исключительно в компетенции предстоятеля УПЦ МП или ее местоблюстителя", – говорится в письме митрополита ВЛАДИМИРА.

Как известно, глава УПЦ МП находится на стационарном лечении с 2 ноября прошлого года. Его диагноз не разглашается.