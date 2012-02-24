Янукович считает слабой агитационную брошюру штаба Путина

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает слабой агитационную брошюру штаба кандидата в Президенты Российской Федерации Владимира ПУТИНА, где речь идет о крахе его президентства и Партии регионов в случае отказа Украины от вступления в Евразийский союз.

Об этом он заявил в телеинтервью, которое транслировалось на канале ICTV.

В.ЯНУКОВИЧ назвал агитационную брошюру "101 вопрос начальнику штаба" (начальником штаба В.ПУТИНА является режиссер Станислав ГОВОРУХИН – УНИАН) элементом политики.

"Я считаю, что это элементы политики. У нас есть ответы на все эти вопросы, и мы открытым текстом, публично, всегда даем на них ответы", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

"Я не собираюсь никого из них оправдывать, заявления такого рода - это не признак силы, это признак слабости", – добавил Президент Украины.

Как сообщалось, издание «КоммерсантЪ-Украина» (№ 17 от 7 февраля с.г.) писало, что в сигнальном экземпляре агитационной брошюры "101 вопрос начальнику штаба", подготовленной избирательным штабом кандидата в Президенты Российской Федерации Владимира ПУТИНА и российской "Литературной газетой" шла речь, что отказ Украины от вступления в Евразийский союз станет началом конца Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и Партии регионов.