Тюремщики говорят, что Тимошенко и сегодня отказалась сдавать кровь

Сегодня заключенная в Качановской колонии бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО во время прохождения инструментального медосмотра в одном из заведений здравоохранения Харькова в очередной раз отказалась от сдачи предложенных врачами анализов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

В ГПтС сообщили, что по данному факту составлен соответствующий акт.

«Во исполнение рекомендаций иностранных и украинских врачей относительно необходимости проведения анализа образцов биологического материала для подготовки окончательного заключения и рекомендаций комиссии, сегодня, 23 февраля, Ю.ТИМОШЕНКО во время прохождения инструментального медосмотра в одном из заведений здравоохранения г. Харькова в очередной раз отказалась от сдачи предложенных врачами анализов».

В то же время «Государственная пенитенциарная служба Украины информирует, что во время работы комиссии немецких, канадских и украинских врачей в Качановской исправительной колонии Ю.ТИМОШЕНКО отказалась предоставлять образцы биологического материала для проведения лабораторного исследования состояния ее здоровья. Об этом был составлен соответствующий акт».

В ГПтС также сообщили, что «во время работы Международной медицинской комиссии, созданной совместным приказом ГПтС Украины, Минздравом Украины и МИД Украины от 10 февраля № 69/105/40 относительно обследования осужденной ТИМОШЕНКО Ю.В., 1960 года рождения, и решения вопроса о ее дальнейшем лечении, украинскими и канадскими специалистами ТИМОШЕНКО Ю.В. было предложено подписать информированное согласие пациентки на медицинское вмешательство в части забора биологического материала для проведения лабораторных исследований крови в трех образцах (1-й образец для исследования в Украине, 2-й образец - в лабораториях клиник, предложенных канадскими врачами и 3-й образец, - остается в Украине для проведения контрольных исследований в порядке, определенном судебно-медицинской экспертизой). «От предложенного подписания информированного согласия на медицинское вмешательство в части забора биологического материала для проведения лабораторных исследований и непосредственной сдачи крови» Ю.ТИМОШЕНКО отказалась», - сообщили в ГПтС и отметили, что соответствующий акт подписан четырьмя врачами.