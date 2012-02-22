В Киевсовете раскритиковали позицию фракции Кличко

Депутат Киевсовета Александр Пабат раскритиковал голосование фракции «УДАР» Виталия Кличко против выделения средств для малообеспеченных слоев населения по программе «Забота. Навстречу киевлянам».

«Бюджет для того и существует, чтобы работать на социальную защиту людей. Перед выборами многие любят завалить избирателя обещаниями, а после ничего не делает. Однако истинную позицию политиков может показать работа - в этом случае голосования за важные социальные программы. Фракция Кличко провалила этот экзамен. Выступать против выделения средств на помощь малообеспеченным слоям населения - это просто верх цинизма», - отметил депутат Киевсовета.

«Прячась за громкими и популистскими обещаниями, фракция Кличко свое истинное лицо показывает при голосовании. При этом еще умудряется критиковать тех, кто, в отличие от них, действительно пытается что-то сделать для Киева, - отмечает депутат Киевсовета. - Первоочередная задача любого эффективного менеджера - привлечь инвестиции, в нашем случае - для успешного развития инфраструктуры города. Сейчас киевская власть серьезно и не без успехов работает над этим. А это значит, что появляется больше возможностей для увеличения социальных программ в городе. Все логично. Просто некоторые уже давно не видит разницы между своим карманом и бюджетом Киева. Поэтому их и возмущают подобные инициативы КГГА», - цитирует депутата «Цензор».

Интернет-издание напоминает, что 16 февраля председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов вынес на рассмотрение Киевсовета проект изменений в бюджет Киева, который увеличивает финансирование социальных программ. В частности, на программу «Забота. Навстречу киевлянам» выделено более 400 млн грн. В 2012 году она охватит 17 категорий киевлян - более 370 тысяч человек. Значительно увеличена по сравнению с прошлым годом, финансовую поддержку общественных организаций ветеранов и благотворительных организаций инвалидов. Также увеличено финансирование программ медико-социальной помощи одиноким гражданам пожилого возраста и инвалидам по линии Общества Красного Креста. Полтора миллиона гривен выделено на предоставление разовой адресной материальной помощи малообеспеченным, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, более десяти миллионов гривен - на оздоровление ветеранов войны и труда, детей войны и граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

По инициативе Александра Попова проголосовали все фракции Киевсовета, кроме «УДАР» и «БЮТ-Батькивщина». Однако решение было принято в пользу расширения социальных программ. 21 февраля председатель КГГА подписал соответствующее распоряжение.