Каплиенко - Кожемякину: Ваши кагебистские методы задолбали...

На заседании Согласительного совета произошел спор между лидером фракции «БЮТ-Батьківщина» Андреем КОЖЕМЯКИНЫМ и заместителем председателя группы «Реформы ради будущего» Владимиром КАПЛИЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, В.КАПЛИЕНКО отметил, что ему лично и депутатам из группы жаль, что Генпрокуратура отказалась возбудить дело по заявлениям представителей фракции «БЮТ-Батьківщина» о подкупах народных депутатов.

«Генпрокуратура отказалась от расследования этого дела, и вы опять остались безнаказанными. Но, я думаю, что это все впереди», - сказал он.

А.КОЖЕМЯКИН в ответ предложил В.КАПЛИЕНКО все средства, «какие вы получили за переход в так называемую группу, принести детям, чтобы они вылечились от онкологических заболеваний».

В ответ В.КАПЛИЕНКО поблагодарил за совет и отметил: «Следите только за собой, уважаемый господин КОЖЕМЯКИН, точнее, возможно, не господин, а товарищ, ведь вы остались и всю жизнь будете товарищем, поскольку что ваши кагебистские методы задолбали всю страну».

А.КОЖЕМЯКИН отметил: «Правда глаза режет».

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2011 года Роман ЗАБЗАЛЮК вышел из состава фракции "БЮТ-Батьківщина", а 10 января вошел в состав депутатской группы "Реформы ради будущего".

8 февраля на пресс-конференции Р.ЗАБЗАЛЮК заявил, что его выход из фракции "БЮТ-Батьківщина" был подчинен главной цели - провести расследование относительно подкупа депутатов.

При этом народный депутат сказал, что за переход в депутатскую группу "Реформы ради будущего" получил 450 тыс. долларов.

9 февраля председатель Верховной Рады В.ЛИТВИН обратился к генпрокурору и председателю парламентского Комитета по вопросам Регламента Владимира МАКЕЕНКО с просьбой дать правовую оценку информации о вроде бы сделках в стенах Верховной Рады, связанных с перекупом депутатов, и провести соответствующее расследование.

10 февраля Р.ЗАБЗАЛЮК также обратился к В.ПШОНКЕ с официальным заявлением "о незаконных действиях со стороны представителей отдельных политических сил, которые направлены на нарушение избирательных прав граждан Украины".

17 февраля генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА заявил, что поданные в Генпрокуратуру заявления относительно вероятного подкупа депутатов не находятся в компетенции ведомства.

17 февраля фракция "БЮТ-Батьківщина" передала Центру детской онкогематологии и трансплантации костного мозга Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» 3,6 млн. грн., которые, как утверждают во фракции, якобы получил народный депутат Р.ЗАБЗАЛЮК от лидера группы «Реформы ради будущего» Игоря РЫБАКОВА за переход из оппозиционной фракции в этуй группу.