Власенко в колонию таки пустили, но свидание с Тимошенко запретили

Защитника экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Сергея ВЛАСЕНКО допустили на территорию Качановской колонии в Харькове, но встречу с экс-премьером запретили по непонятным причинам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

Ранее С.ВЛАСЕНКО не пускали на территорию колонии, тем самым нарушая статью 24 Уголовно-исполнительного кодекса.

«После того как я почти час спорил с руководством колонии, отстаивая свои права, мне было заявлено, что меня допускают на территорию Качановской колонии как народного депутата, но только в отдельные помещения», - сообщил С.ВЛАСЕНКО.

«Доступ в камеру Юлии ТИМОШЕНКО мне запретили по неизвестным причинам. Это было сделано абсолютно безосновательно и является нарушением закона, на которое мы будем соответствующим образом реагировать», - отметил защитник Ю.ТИМОШЕНКО.